Именно розовый покорил нынешние подиумы. Можно смело сказать, что этот цвет – тренд сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Идеи стильного маникюра для лета 2025 года

С крылышками бабочки

Этот дизайн невероятно красивый. Хрупкое крылышко бабочки выглядит по-настоящему волшебно. "Магичности" этому дизайну добавляют блестки.

Стильный градиент

С помощью такого эффекта можно совместить сразу несколько любимых оттенков. Не бойтесь комбинировать даже контрастные цвета, они будут выглядеть одинаково стильно.

"Аура"

Дизайн в стиле ауры был невероятно трендовым еще в начале 2025 года. Сейчас он также в моде.

Полупрозрачный однотон

Необязательно делать ногти очень яркими. Стильно будет выглядеть и полупрозрачный лак с эффектом неона.

С живыми цветами

Любимый всеми френч можно сделать очень оригинальным, если вместо стандартной полоски использовать засушенный сухой цветок. Приобрести такой декор легко в специализированном магазине.

Вместо сухого цветка можно использовать наклейки. Также хорошо будет выглядеть рисунок в таком стиле.