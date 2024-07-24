90-ті знову у моді: Вікторія Бекхем показала свій новий трендовий манікюр

Вікторія Бекхем є беззаперечною іконою краси. Вона задає модні тренди та має безліч лайфхаків для гарного вигляду.

Нещодавно знаменитість продемонструвала свій новий манікюр, який майже одразу здобув популярність. Як виглядають модні нігті від Вікторії Бекхем, розповідаємо далі.

До теми Солодкий та яскравий: 5 ідей манікюру з трендовим персиковим кольором

Як виглядає трендовий манікюр Вікторії Бекхем

Протягом багатьох років Вікторія носила чорні короткі глянцеві нігті, а потім перейшла до французького манікюру та блідо-рожевих дизайнів. Тепер у житті зірки новий етап – зараз вона надає перевагу довгим нігтям.

І якщо на початку року знаменитість носила мигдалеподібні чи квадратні рожеві та молочні нігті, нещодавно вона перейшла до форми, яка востаннє була популярною в 90-х.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Стилет, якому подарувала друге життя Вікторія Бекхем, являє собою надзвичайно довгі нігті зі звуженими прямими кінцями та м’яко закругленими боками.

Цю яскраву форму вона поєднує зі світлим, майже білим рожевим лаком для нігтів, який до речі, теж є одним із трендів цього літа.

Як виглядає манікюр Вікторія Бекхем / Фото @victoriabeckham

Як повторити манікюр Вікторії Бекхем

Якщо ви хочете носити довгі нігті у формі стилет, як у Вікторії, першим кроком зазвичай є нарощування, адже вони повинні бути міцними й не ламатися, попри вузькі кінці. Найкраще для цього підійде гель або акрил.

Далі лишається надати форму за допомогою пилочки та покрити пластину звичайним біло-рожевим лаком для нігтів.