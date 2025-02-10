На вечерю в маєтку Гайгроув-хаус, яку влаштував король Чарльз III та королева Камілла подружжя прийшло в неймовірному вбранні, пише 24 Канал.

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Образ Вікторії та Девіда Бекхемів

Модна дизайнерка однойменного бренду Вікторія Бекхем з’явилася на прийомі в бездоганній шовковій сукні білосніжного кольору зі своєї колекції. Плаття мало відкриті рукави, драпірування на талії та шлейф. Знаменитість до цієї сукні зробила лаконічний хвіст, ефектний макіяж та приміряла розкішний браслет.

Колишній футболіст Девід Бекхем на королівську вечерю одягнув білу сорочку, яку поєднав з чорним смокінгом та метеликом. Подружжя спілкувалося з королем Чарльзом III та його дружиною королевою Каміллою.



Розкішний образ Вікторії Бекхем / Фото з інстаграму знаменитості

Сім’ю Бекхемів пов’язує з британською королівською родиною довготривала дружба, офіційні заходи та їхній високий статус у Великій Британії. Девід і Вікторія Бекхем мають теплі стосунки з обома принцами. Вони неодноразово брали участь у благодійних заходах, які організовували члени королівської сім’ї.

Також Бекхеми були серед почесних гостей на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон у 2011 році, а також на церемонії одруження принца Гаррі та Меган Маркл у 2018 році. З 2003 року ексфутболіст є офіцером Ордену Британської імперії, до якого його прилучила королева Єлизавета II.