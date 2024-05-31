Які сукні обирають випускниці 2024, а які варіанти вони відкидають, розповідає Life 24.

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Як дівчата обирають сукні на випускний

Примірка випускної сукні – це особлива подія для кожної школярки, адже усі дівчата прагнуть мати неймовірно ефектне, стильне та трендове вбрання, яке до того ж ідеально пасуватиме саме їм.

Через таку важливість та ажіотаж напередодні свята у мережі завжди з'являються відео, як дівчата приміряють різні образи. Трендом останніх років є ролики, де випускниці показують сукні, які розглядали, але не обрали для свого свята.

Випускниця показала, які сукні не обрала: дивіться відео

У подібних відео дівчата приміряють вбрання різних фасонів, кольорів, з принтами та без, різноманітної довжини. Школярки показують сукні на собі та коментують, чому не обрали їх.

Серед найпоширеніших причин відмови – невдалий фасон, колір, що не пасує, застарілі моделі та незручна посадка.

Чому деякі сукні на випускний не обирають: дивіться відео

Також випускниці зазвичай оцінюють сукні, які приміряють за десятибальною шкалою. Переважно вони аргументують, чому поставили ті чи інші бали, і часто жартують над деякими незвичними вбраннями.

Як дівчата оцінюють випускні сукні: дивіться відео

Додамо, що часто випускниці міряють найбільш трендові моделі, але не завжди залишаються задоволеними ними, адже не всі актуальні фасони є універсальними. Як обрати сукню, щоб вона була модною, але разом з тим якнайкраще пасувала саме вам, читайте за посиланням.