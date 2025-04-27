До уваги випускниць: яку сукню варто обрати на випускний 2025
- Ринок випускних суконь пропонує різні варіанти, зокрема, з вирізами, коктейльні, з відкритими плечима.
- Сукню варто підбирати не тільки красиву, а й практичну.
Наближається закінчення навчального року. Багато дівчат уже активно шукають образи для випускного.
Ринок пропонує багато варіацій випускних суконь. Пам'ятайте, що підбирати потрібно не тільки красивий, а ще й дуже практичний варіант. Адже випускний це свято, що передбачає активний рух, пише 24 Канал.
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Яку сукню варто розглянути на Випускний
А-силует
Які випускні сукні зараз в моді / Фото Pinterest
Класика, яка підходить практично кожному типу фігури. Сукня має вузький верх і розширюється до низу, створюючи витончений силует. Вона підходить для тих, хто хоче виглядати ніжно та романтично.
Русалонька або фасон Mermaid
Варіанти стильних випускних суконь / Фото Pinterest
Сукня, яка підкреслює силует, обтягує фігуру до колін, а далі розширюється. Це прекрасний варіант, однак, для деяких він може здатися непрактичним саме через матеріал. Обирайте легкі тканини, які не сковуватимуть ваші рухи.
Сукня з вирізами або прозорими вставками
Які є фасони випускних суконь / Фото Pinterest
Чудовий варіант для тих, хто хоче додати грайливу деталь в образ, не виходячи за межі елегантності. Вирізи можуть бути на спині, талії або навіть на боках.
Коктейльна сукня
Яку сукню варто купити на Випускний у 2025 / Фото Pinterest
Для тих, хто не хоче носити традиційну довгу сукню, коктейльні варіанти – це ідеальний вибір. Вони можуть бути з різними деталями, такими як банти, оборки чи складки.
Сукня з відкритими плечима
Модні сукні на випускний вечір / Фото Pinterest
Такий варіант сукні був хітом серед випускниць останні декілька років. Це і не дивно. Сукня такого типу може бути як короткою, так і довгою. Ідеально для святкування випускного у літню спеку.