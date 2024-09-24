У розкішній вишиванці від Gunia Project: Олена Зеленська отримала нагороду у США

Перша леді та президент України перебувають з робочим візитом у США. Олена Зеленська відвідала виставку у Нью-Йорку в красивій вишиванці та отримала нагороду від дитячої благодійної організації Theirworld.

Візит до Нью-Йорка президентське подружжя здійснило для участі в заходах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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Перша леді відвідала виставку "Олександра Екстер: сцена – це світ" в Українському музеї Нью-Йорка в красивому вбранні. Згодом в цьому ж образі Олена Зеленська отримала відзнаку за відданість освіті й добробуту дітей в Україні.

Олена Зеленська у вишиванці

Дружина президента з’явилася на публіці у новій вишиванці з коміром та об’ємними рукавами від українського бренду Gunia Project. Олена Зеленська часто приміряє на собі вбрання чи прикраси від цієї марки, оскільки співзасновницею цього бренду є її особиста стилістка Наталі Каменська.

Білосніжну сорочку з вирізом та рукавами, які всіяні різноманітним геометричним та рослинним орнаментом перша леді доповнила чорними штанами палаццо на високій посадці з широким поясом із золотою пряжкою.

Дружина президента розпустила та випрямила волосся, а стилісти зробили їй укладку з косим проділом. Як завжди, візажисти зробили ніжний макіяж, який підкреслив її красу, а образ довершили золоті сережки.



Олена Зеленська у красивій вишиванці / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська у красивій вишиванці / Фото з інстаграму першої леді

У Нью-Йорку Олена Зеленська отримала нагороду Unlock Big Change від всесвітньої благодійної організації Theirworld. Традиційно цією нагородою відзначають людей, які демонструють мужність і лідерство в боротьбі за право кожної дитини на освіту чи захист прав дівчат і жінок.