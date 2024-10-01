У бездоганній вишиванці за 10 тисяч гривень: Олена Зеленська вчергове повторила свій образ

Перша леді любить стильно одягатися, приміряючи на собі мінімалістичне та вишукане вбрання. Олена Зеленська постійно з’являється у розкішних образах, але разом з тим залюбки повторює свої виходи та одягає однакові речі по кілька разів.

Цього разу дружина президента повторила аутфіт з білосніжною вишиванкою з чорною вишивкою. Фото Олена Зеленська виклала у своєму інстаграмі.

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Красивий образ Олени Зеленської

Перша леді одягнула красиву вишиванку на онлайн-включенні з бельгійським музеєм, який приймав у себе виставку "Український модернізм" та знайомив своїх відвідувачів, зокрема, з Казимиром Малевичем саме як українським митцем, який навчався та формувався як художник у Києві, знав українську.

Дружина президента зазначила, що музеї стануть ближчими для українських відвідувачів, оскільки там з’явився аудіогід українською.

Українська стала доступною також для гостей художнього музею Барберіні в німецькому Потсдамі. Заклад відомий своєю колекцією пейзажного живопису світових імпресіоністів та постімпресіоністів. Тут зберігається, зокрема, 34 картини Клода Моне,

– додала перша леді.

У відеозверненні для аудіогідів Олена Зеленська постала у вишиванці білого кольору з чорним вишитим орнаментом. Цю сорочку перша леді вже одягала 16 травня, коли в Україні відзначали День вишиванки. Перша леді обрала для себе вбрання з яворівським орнаментом від бренду Gaptuvalnya. Вартість такої вишиванки складає майже 10 тисяч гривень.

Легка блуза з об’ємними рукавами та чорною вишивкою легко дозволяє стилізувати річ з будь-яким чорним вбранням – спідницею чи штанами. Олена Зеленська доповнила вишиванку палаццо на високій посадці з широким шкіряним поясом.

Дружина президента постала з природним макіяжем, а волосся вклала у витончені локони.

Олена Зеленська у вишиванці від українського бренду

У колекції Олени Зеленської є безліч вишиванок від відомих українських брендів. Перша леді часто одягає їх на релігійні та державні свята, а також на важливі зустрічі. Майже всі вишиті сорочки Зеленська доповнює штанами палаццо та стильною зачіскою, а довершенням її аутфітів є мінімалістичні прикраси – сережки чи красива брошка.