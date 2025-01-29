З будь-якою жирною плямою треба діяти оперативно, пише 24 Канал. Важливо вивести її одразу, або в перші години після забруднення. Чим довше пляма на одязі, тим важче її буде позбутися.

Читайте також Навіщо петелька на взутті ззаду: більшість про це навіть не здогадуються

Як вивести пляму вівсянкою

Вівсяні пластівці потрібні для того, щоб увібрати в себе залишки жиру. Перед використанням вівсянку потрібно змолоти в кавомолці до порошкоподібного стану й тоді вже нанести на пляму. Зачекайте кілька хвилин, щоб порошок увібрав жир, який ще не встигнув в’їстися у волокна тканини. Такий лайфхак можна використовувати у випадку, якщо вдома немає солі.

Після зазначеного часу приберіть вівсяний порошок та вкиньте річ прати в пральну машинку. Щоб пляма точно зійшла, перед пранням обробіть її господарським милом чи плямовивідником. Якщо його немає, тоді підійде миючий засіб для посуду.

Пам’ятайте, що вівсянка допоможе вивести свіжу пляму від жиру. Зі старими забрудненнями їй не вдасться впоратися.



Жир виводить звичайна вівсянка / Фото Pexels

Чим ще вивести жирну пляму

Позбутися від жирної плями допоможе розчин на основі оцту. Його потрібно змішати з водою в однаковій пропорції й залишити на плямі на 15 хвилин, а після цього кинути в прання.

Якщо треба вивести застарілу пляму – допоможе крохмаль. Його треба розчинити у воді, нагріти й замочити в рідині одяг на 10 хвилин. Метод виводить плями з джинсів, куртки чи будь-яких інших речей.

Жирну пляму добре вбирає зубний порошок. Його потрібно втирати в тканину, доки він не забере на себе увесь сир, а потім кинути в прання.