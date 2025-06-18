Популярні сандалі літа, які всі будуть купувати

У спекотну погоду нам не обійтися без сандалей. Вони надають легкість, елегантність та індивідуальність, а ще демонструють наш педикюр. Стилісти визначили кілька трендових пар, до яких найбільше тяжіють модниці цього сезону.

Сандалі забезпечують нам зручність та комфорт, тому стають ідеальним взуттям, яке можна носити від ранку до вечора, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Це універсальне взуття підходить до будь-якого вбрання – суконь, спідниць, шортів, джинсів чи штанів.

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Кожного літа на модній арені взуття на плоскій підошві є актуальним, тому розповідаємо, на які моделі варто звернути увагу.

До слова! Ми розповіли про трендове взуття на літо, тож ви можете обрати щось зі списку, щоб поповнити колекцію.

В’єтнамки

Замість масивного взуття, зробіть цього літа ставку на лаконічні в’єтнамки. Вони здатні створити вишуканий образ на основі базових речей.

Дерев’яні клоги

Танкетка з дерева цього року є неабияк популярною. Клоги повертаються до нас кожного сезону, а саме цього літа вони будуть актуальними як ніколи.

Мінімалістичні сандалі

Такі прості та базові сандалі мають вишуканий вигляд з лаконічними сукнями, шкіряними сумками та сонцезахисними окулярами. Вони миттєво здатні прикрасити будь-який образ.

Сандалі із зав’язками

Довершуйте цього літа бавовняні сукні та лляні костюми сандаліями з мінімалістичними зав’язками на щиколотці. Таке взуття було популярне багато років тому, а тепер знову повертається в моду.

Також звертайте увагу на взуття в червоному кольорі. Це можуть бути різні шльопанці, сандалі чи в’єтнамки. Окрім цього яскравого відтінку, в моді ще також коричневі сандалі із замші.