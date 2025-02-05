Босоніжки з нульових повертаються в моду: вони будуть в тренді у 2025 році
- Босоніжки з 2000-х років, включаючи мюлі, взуття на платформі та босоніжки "танга", знову стануть модними у 2025 році.
- Модні елементи включають яскраві кольори, підбори та ремінці, а також повернення прозорих підборів, босоніжок на платформі XXL і металізованих босоніжок.
- Ці стилі можна поєднувати з сукнями, джинсами та штанними костюмами, щоб відтворити ностальгічну естетику.
Час від часу дизайнери зазирають у модні архіви, щоб відродити нові колекції. Цього року нас чекає повернення в тренди босоніжок 2000-х років, які колись носили відомі зірки Голлівуду. Повертаються в моду культові мюлі з відкритим мисом, взуття на платформі та босоніжки "танга".
Ностальгія завжди займає особливу нішу в моді, тож варто дати другий шанс колись популярному взуттю, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Елементами естетики стануть яскраві кольори, підбори та ремінці. Босоніжки нульових повернуться у 2025 році з новою силою.
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Босоніжки "танга"
Це взуття найкраще відтворює моду нульових. Колись це взуття носили Брітні Спірс та Гіларі Дафф. Бренди Miu Miu, The Row і Michael Kors представили це взуття у сучасній версії. Носити такі босоніжки можна з сукнями чи джинсами.
Модне взуття на весну 2025 / Фото Pinterest
Відкриті мюлі
У нульових відкриті мюлі колись дуже любила Періс Гілтон. У 2025 році це взуття точно повинне бути у вашій колекції. Раніше за це взуття відповідали Versace, Dolce&Gabbana та Chloé. Звертайте увагу на взуття з плетеної шкіри, прозоре чи з трапецієподібними підборами.
Актуальне взуття на весну 2025 / Фото Pinterest
Босоніжки з ремінцями
Такі босоніжки виглядають досить гламурно й цікаво. У новому сезоні вони стануть досить актуальними. Найкраще їх носити з сукнями у стилі бохо чи шовковими платтями на бретельках.
Стильне взуття на весну 2025 / Фото Pinterest
Босоніжки на невидимих підборах
Колись Дженніфер Лопес та Кім Кардашян увіковічнили прозорі підбори, які досі залишаються трендовими. Фахівці радять носити таке взуття з мінісукнею чи костюмами.
Актуальне взуття на весну 2025 / Фото Pinterest
Босоніжки на платформі XXL
Взуття з нульових знову повертається в моду, тому звертайте особливу увагу на взуття на високій та масивній платформі, які можна носити з джинсами, сукнями та штанами.
Модне взуття на весну 2025 / Фото Pinterest
Металізовані босоніжки
У новому сезоні типові босоніжки бежевого та чорного кольору відійдуть на задній план, а в моду увійде срібляста пара взуття, яка чудово поєднується зі штанними костюмами та сукнями.