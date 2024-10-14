У моду входять улюблені туфлі принцеси Діани: в чому їхня особливість

Чимало речей у нас досі асоціюється з принцесою Діаною – це сумка Lady Dior, піджак в принт "гусяча лапка" чи велосипедки зі світшотом. Однак дизайнери вирішили пригадати ще одну особливу річ у її гардеробі – витончені туфлі, які вона поєднувала з красивими туфлями.

Взуття із закритим гострим носком, підборами середньої висоти та делікатними ремінцями – були невід’ємною частиною гардероба принцеси Діани, пише Vogue. Лише потім про нього всі заговорили публічно.

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Туфлі принцеси Діани – тренд 2024 року

Улюблені туфлі Леді Ді знову стали трендом, оскільки з’являлися в колекціях багатьох відомих трендів. Вони знову підкорюють модні подіуми та повертаються в тренди, доводячи, що класика завжди буде актуальною.



Одні з улюблених туфель принцеси Діани / Фото Getty Images

Ентоні Ваккарелло для Saint Laurent представив туфлі з атласу в коричневому кольорі, які виглядають на нозі неймовірно елегантно. Бренд сестер Олсен THE ROW випустили класичні чорні туфлі з ремінцем, які додадуть образу ніжності. А от JIMMY CHOO представили неймовірно красиві блакитні мюлі з ремінцем, який прикрашений стразами. DOLCE & GABBANA створили лаковані туфлі-човники з бантиком.



Красиві туфлі на осінь 2024 / Фото Vogue



Ефектні туфлі на осінь 2024 / Фото Vogue



Виточені туфлі на осінь 2024 / Фото Vogue



Красиві туфлі на осінь 2024 / Фото Vogue

Поєднувати це бездоганне взуття можна з красивими сукнями, костюмами, спідницями, штанами чи навіть джинсами. Завдяки таким туфлям образи будуть витонченими та ефектними. На своїх прикладах принцеса Діана демонструвала, як завдяки туфлям можна створити святковий вигляд, тож додайте одну із представлених пар у свій гардероб.

Принцеса Діана була іконою стилю, а вибір її взуття відображав елегантність, сміливість і бездоганний смак. Леді Ді часто обирала класичні човники на середніх або високих підборах, особливо для офіційних заходів.

Вона носила взуття від Jimmy Choo та Manolo Blahnik. Взуття саме цих брендів відрізнялося класичною елегантністю, яка добре підкреслювала її стиль.