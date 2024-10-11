Кросівки – це базова частина гардероба, без якої нам не обійтися, пише Vogue 24. Останні роки бренди пропонують нам не нові моделі, а культові кросівки з минулих років. Так спочатку сталося із взуттям Adidas Samba, а тепер в моду увійшов їхній конкурент – бренд Puma.

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Трендові кросівки на 2025 рік

Ці мінімалістичні кросівки натхненні взуттям з "Формули 1" 1980-х років. Ця модель була популярною в нульових роках, а тепер знову стає трендовою та виходить на перший план. Зараз ці кросівки є однією з найпродаваніших моделей Puma.

Взуття вперше представили у 1984 році для гонщика Штефана Беллофа. Відтоді ця модель зберегла свій унікальний вигляд. У 1999 році бренд представив модифіковану версію з плоскою підошвою та фірмовими білими знаками.



Кросівки Puma повертаються в моду / Фото Vogue

Ці кросівки досить легко інтегруються у повсякденний гардероб. Їх можна носити з кежуальним вбранням – джинсами чи спортивними штанами, чи поєднувати зі спідницею та жакетом, як це робить Аліна Френдій.

Аліна Френдій у трендових кросівках

Стильні кросівки на 2025 рік

Актуальні кросівки на 2025 рік

Такі ж кросівки вже має у своєму гардеробі Дуа Ліпа, Емілі Ратажковскі та чимало інших світових зірок. Всі вони здебільшого обирають червоні кросівки, хоч бренд пропонує носити базові коричневі чи чорні моделі. Можете додавати у свій гардероб хоч кілька варіантів кольорів взуття, оскільки вони залишаться модними не на один сезон.