Жовтень – ідеальний час, щоб підготуватися до осіннього сезону та придбати для себе чоботи, пише Lady 24. Більшість з нас люблять доповнювати образи лоферами, кросівками чи туфлями, однак в холодну та дощову погоду без чобіт нам таки не обійтися.

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Черевики челсі

Шкіряні черевики челсі на масивній підошві у стилі Bottega Veneta – класика, яка популярна вже чимало сезонів. Вони легко взуваються, мають мінімалістичний дизайн та є універсальними, оскільки однаково підходять під будь-яке вбрання (джинси, сукні й спідниці) та верхній одяг – від шкіряних курток до пальт.



Чоботи челсі завжди будуть актуальними / Фото Pinterest

Жокейські чоботи

Класичні чоботи до коліна зі сріблястою чи золотистою пряжкою називають жокейськими, оскільки вони максимально нагадують взуття, яке одягають вершниці для кінного спорту. Чоботи на плоскому ходу мають мінімалістичний дизайн, тому з року в рік залишаються актуальними. Носити їх можна з вузькими джинсами, легінсами чи сукнями.



Жокейські чоботи завжди актуальні / Фото Pinterest

Чоботи козаки

Коли в моду увійшли чоботи з характерним ковбойським дизайном, то здавалося, що це лише мікротренд, однак вони міцно осіли серед трендів та вже є класикою, без якої нам не обійтися в холодну пору. Чоботи із загостреним носком та невеликими підборами чудово виглядають до колін чи вище щиколоток, тут вже варто відштовхуватися від власних вподобань.



Ковбойські чоботи залишаються в моді / Фото Pinterest

Ці моделі залишаються актуальними з року в рік, тому радимо звернути на них особливу увагу. Вони універсальні, зручні та дозволять створити стильні образи для будь-якої нагоди. Окрім того, у моді залишаються гумові чоботи й класичні чоботи на підборах до колін з гострим носком, а останні сезони в тенденції вриваються чоботи на платформі, тож на такі моделі також можете звернути увагу.