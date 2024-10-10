Октябрь – идеальное время, чтобы подготовиться к осеннему сезону и приобрести для себя сапоги, пишет Lady 24. Большинство из нас любят дополнять образы лоферами, кроссовками или туфлями, однако в холодную и дождливую погоду без сапог нам таки не обойтись.

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Ботинки челси

Кожаные ботинки челси на массивной подошве в стиле Bottega Veneta – классика, которая популярна уже немало сезонов. Они легко обуваются, имеют минималистичный дизайн и являются универсальными, поскольку одинаково подходят под любой наряд (джинсы, платья и юбки) и верхнюю одежду – от кожаных курток до пальто.



Сапоги челси всегда будут актуальными / Фото Pinterest

Жокейские сапоги

Классические сапоги до колена с серебристой или золотистой пряжкой называют жокейскими, поскольку они максимально напоминают обувь, которую одевают всадницы для конного спорта. Сапоги на плоском ходу имеют минималистичный дизайн, поэтому из года в год остаются актуальными. Носить их можно с узкими джинсами, леггинсами или платьями.



Жокейские сапоги всегда актуальны / Фото Pinterest

Сапоги казаки

Когда в моду вошли сапоги с характерным ковбойским дизайном, то казалось, что это только микротренд, однако они прочно осели среди трендов и уже являются классикой, без которой нам не обойтись в холодное время. Сапоги с заостренным носком и небольшими каблуками прекрасно смотрятся до колен или выше щиколоток, здесь уже стоит отталкиваться от собственных предпочтений.



Ковбойские сапоги остаются в моде / Фото Pinterest

Эти модели остаются актуальными из года в год, поэтому советуем обратить на них особое внимание. Они универсальные, удобные и позволят создать стильные образы для любого случая. Кроме того, в моде остаются резиновые сапоги и классические сапоги на каблуке до колен с острым носком, а последние сезоны в тенденции врываются сапоги на платформе, поэтому на такие модели также можете обратить внимание.