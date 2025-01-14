Як часто можна малювати волосся: це треба запам'ятати всім жінкам

Більшість жінок на постійній основі вдаються до фарбування волосся. Дехто просто додає насиченішого відтінку природному кольору, хтось кардинально змінює імідж перефарбовуючись в кілька тонів. Старші жінки фарбуються, щоб замалювати сивину.

Щоб зберегти волосся здоровим та не пошкодити його, треба знати скільки ж часу має пройти між процедурами, щоб фарбування не призвело до ламких пасм та пошкоджених кінчиків, пише 24 Канал.

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Як часто можна фарбувати волосся

Загалом рекомендовано малювати волосся не частіше, ніж через місяць чи півтора після нанесення попередньої фарби. Цей проміжок часу буде достатнім для того, щоб волосся не постраждало від хімічного засобу та встигло відновитися.

За місяць волосся відростає на 1 сантиметр, тож світле коріння на темних пасмах має неохайний вигляд, тому фарбування через 4 чи 6 тижнів відмінно підходить для дофарбовування відрослого коріння. Пігмент поступово ляже без переходів, а колір буде однаковий по всій довжині.

Фарбоване волосся носиться понад місяць ідеально, потім вже потрохи починає вимиватися, тому можна його малювати вже самостійно чи записуватися в салон до майстра.



Фарбувати волосся потрібно раз на 4 – 6 тижнів / Фото Unsplash

На частоту фарбування волосся впливає багато різних факторів. Якщо волосся є ламким, сухим та пошкодженим, то фарбувати його варто ще рідше, при цьому треба активно використовувати зволожуючі маски, кондиціонери та відповідний шампунь.

Старшим жінкам, які маскують сивину фарбувати волосся можна кожного місяця, але для того, щоб підтримувати структуру в гарному стані, рекомендовано використовувати менш агресивні засоби.

Шкідливим є часте фарбування волосся для тих, хто його висвітлює чи використовує відбілювання, яке містять в складі чимало хімічних сполук, які здатні оголити кортекс волосся. Відповідно воно стає ламким та вразливим. Якщо використовувати фарбу не часто, то це покращить стан волосся.

Щоб колір волосся після фарбування якомога довше залишався насиченим, треба придбати спеціальну лінійку шампуню, маски та кондиціонера для фарбованого волосся. Не варто мити волосся кожного дня, достатньо буде вимити його раз на 3 дні, оскільки кожне наступне миття лише буде виводити фарбу. Ополіскуйте волосся теплою водою, оскільки гаряча вода сприяє вимиванню фарби.