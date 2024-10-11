Як прати джинси, щоб вони не зношувалися: порада, яка здивує всіх

Джинси є чи не єдиним вбранням, яке ми найчастіше носимо. Відповідно й забруднюються вони швидко та потребують постійного прання. Експерти здивували порадою, яка допоможе зберегти джинси в гарному стані тривалий час.

Джинси є зручними та практичними, тож ми одягаємо їх чи не щодня, пише Express. Фахівець Девід Закван розповів, що не варто надто часто прати джинси, якщо ви хочете якомога довше зберегти в гарному стані свою пару денімових штанів.

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За словами експерта, якщо джинси дорогі, то їх краще не прати у пральній машинці. Зробити це можна самостійно. Для цього треба наповнити миску чи ванну водою й вивернути кишені з джинсів й самі джинси вивернути навиворіт. У ємність з водою треба налити трохи засобу для миття посуду або капсулу для прання.

У цьому розчині джинси треба залишити на 15 хвилин, а після цього злити воду й прополоскати джинси під протічною водою чи навести на них душову лійку. Далі треба легко відтиснути воду, забрати зайву вологу й повісити сушити джинси на свіже повітря. У сушарці їх не рекомендовано сушити.

Порада щодо ефективного прання джинсів: дивіться відео

Прання навиворіт дозволяє зберегти колір джинсів та не вивести їх водою. За бажанням, можна додати трохи кондиціонера, щоб зберегти відтінок джинсів.

Загалом джинсову тканину не варто часто прати. Вдаватися до прання у пральній машинці варто лише тоді, коли річ брудна чи погано пахне. Фахівці радять кидати прати джинси один раз з 10 випадків, коли ви вкидатимете прання в пральну машинку.