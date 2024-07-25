Укладка виглядатиме неперевершено: перукар розповів секрет вдалого об'єму

Об'єм – це важлива складова гарної укладки. І найголовніше, що якщо бракує природного, його легко створити штучно.

Як додати об'єму зачіску всього за кілька хвилин за допомогою просто лайфхаку від відомого перукаря, розповідаємо далі.

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Як додати волоссю об'єм

Перукар Метт Ньюмен публікує на своїх сторінках у соцмережах багато корисних роликів, присвячених догляду за волосся. Нещодавно він також покроково показав, як додати прикореневого об'єму волоссю за декілька хвилин.

Усе, що знадобиться, – це бігуді, спрей для волосся та затискач для пасом.

Як показує чоловік, спершу треба зробити проділ посередині та гарно розчесати волосся, а далі біля проділу, з одного боку, на маківці слід відділіть пасмо волосся.

Після цього потрібно взяти бігуді, нанести спрей для волосся і закріпити його з-під низу пасма. Коріння пасма має бути підняте, після чого можна додати зверху ще трохи спрею для волосся.

Як зробити об’єм за кілька хвилин: дивіться відео

Повторити цю процедуру необхідно і з пасмом з іншого боку.

Далі за допомогою затискача лишається об'єднати два бігуді так, щоб вони залишалися на маківці. Щоб не чекати, поки підсохне спрей, можна підсушити його феном.

Коли волосся висохне, треба зняти бігуді та можна насолоджуватися об'ємом.