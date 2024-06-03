Як доглядати за волоссям влітку та під час відпочинку, щоб воно зберегло гарний та доглянутий вигляд, розповідаємо далі.

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Поради для догляду за волоссям під час відпочинку

Знаменитий перукар Нікі Кларк, який раніше укладав волосся принцесі Діані, поділився своїми головними порадами щодо догляду за волоссям на відпочинку.

Ці методи особливо корисні під час відпустки, адже запобігають пошкодженням пасом жорсткою та солоною водою під час купання в морі чи басейні.

Під час відпустки дотримуйтеся свого звичайного режиму миття, за винятком тих днів, коли ви купаєтеся в басейні чи морі. Обов’язково подвійно очищуйте пасма шампунем, щоб не накопичувати залишки SPF як у волоссі, так і вздовж лінії його росту, а також наносьте кондиціонер, щоб відновити вологу,

– сказав перукар.

Він пояснив, що таким чином можна бути впевненим, що будь-який жир і бруд спочатку розщепляться, а потім ретельно змиються другою порцією шампуню.

Як доглядати за волоссям під час відпочинку: дивіться відео

Водночас Нікі стверджує, що не варто зупинятися лише на цьому. Додавання кондиціонера на кінчики волосся перед походом у басейн також допоможе боротися з впливом хлору. Цей сильний хімікат ідеально підходить для знищення мікробів у воді, але позбавляє волосся натуральних жирів.

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Якщо включити цю просту дію у свій догляд за волоссям під час відпустки, можна уникнути посічених кінчиків і ламкості.

Хлор також може вплинути на колір вашого волосся та надати йому легкий зелений відтінок – що не часто є бажаним... Коли ви піддаєте волосся дії хлору, ретельно змочіть його у нехлорованій воді заздалегідь. Ваше волосся діятиме як губка, вбираючи чисту воду та зменшуючи контакт з хлором,

– поділився експерт.

Знаменитий перукар також радиться після купання негайно вимити волосся, щоб видалити будь-які сліди хлору. Інакше є ризик, що хімічна речовина залишиться у ваших пасмах і завдасть шкоди.

Те ж саме стосується і морської води. Хоча вона може додати мінералів волоссю та шкірі голови, вміст солі також може послабити та висушити волосся.

Як і з хлором, змочіть волосся перед тим, як піддавати його впливу морської або солоної води, щоб уникнути будь-якого вбирання, яке може призвести до сухості та ламкості волосся,

– зауважує Нікі.

Наостанок перукар радиться щедро покривати волосся незмивним кондиціонером перед купанням у солоній воді теж, щоб дати йому додатковий шанс протистояти втраті вологи.