Андре Тан розповів, як виглядати дорого цього літа: візьміть до уваги

Дизайнер Андре Тан постійно ділиться модними порадами зі своїми прихильницями. Нещодавно він розповів, як за допомогою одягу можна стильно й дорого виглядати.

Ми звикли до того, що літній гардероб повинен бути легким, але окрім цього не варто забувати про комфорт та елегантність, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. За його словами, певні речі допоможуть дорого виглядати в місті, біля басейну чи на пляжі.

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Що одягати влітку, щоб дорого виглядати?

Головний убір – стиль та захист

Найкращими головними уборами є капелюхи з натуральних матеріалів – соломи та льону. Вони добре захищають від сонця й додають певного стилю. До ідеальних кольорів належить пастель, пісочний відтінок, білий чи чорний. Форма повинна бути легкою, з чіткою лінією полів.

Тканини – головна інвестиція

Для літнього гардероба обирайте 3 види тканин:

Льон — текстурний, “дихає”, виглядає преміально;

Шовк — для вечірніх виходів або легких хусток;

Бавовна — лише високої якості, з щільним плетінням, щоб не втрачала форму.

Дизайнер каже, що речі натуральних тканин простого крою виглядають дорого й красиво.

Кольорова палітра

Андре Тан зазначив, що найдорожче виглядають пастельні відтінки – м’ятний, лавандовий, блакитний, пісочний, біло-молочний. Можна додати яскравий акцент у вигляді сумки чи хустки.

Взуття

За словами дизайнера, літнє взуття має бути мінімалістичним, зі шкіри або замші, в нейтральних тонах (беж, карамель, пісочний). До ідеальних варіантів належать мюлі та сандалі без декору.



Аксесуари

Щоб створити стильний образ, не забувайте про ретро-окуляри, тонкі прикраси та шовкову хустину. Дизайнер наголошує, що варто дотримуватися в образах правила трьох елементів. Це означає, що аутфіт повинен складатися не більше, ніж з трьох акцентів (тканина + аксесуар + колір).

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