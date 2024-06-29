Як стилізувати чубчик: блогерка показала два стильних способи

Останні роки гривка не виходить із моди. Однак попри трендовість цей елемент зачіски залишається доволі непростим у догляді.

Як вкласти стильно та гарно вкласти чубчик кількома простими способами, аби мати неперевершений вигляд, читайте на Lady 24.

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Як стильно вкласти чубчик

Блогерка Джина Хант ділиться на своїй сторінці у тікток різними лайфхаками та ідеями для макіяжів і зачісок. Зокрема, нещодавно вона показала, як модно стилізувати чубчик кількома способами.

Перший метод – вкладати гривку від обличчя. Для цього інфлюенсерка пропонує відокремити та зачесати чубчик назад. Далі вона рекомендує збризнути його лаком біля основи та закрутити за допомогою стайлера, закріплюючи після того на широких бігудях.

Поки гривка буде остигати та закручувати Джина радить закрутити від обличчя найближчі пасма біля лиця, щоб чубчик плавно переходив в загальну зачіску.

Наостанок вона знімає бігуді та вкладає гривку з іншими пасмами.

Як вкласти гривку самостійно: дивіться відео

Інший метод – вкладати чубчик до обличчя. У цьому випадку, за інструкцією блогерки, його слід накрутити на стайлер, роблячи завиток до лиця, та закріпити остигати.

Поки сама гривка відпочиватиме потрібно завити найближчі прядки до обличчя, дотримуючись того ж напрямку.

Далі лишається тільки розпустити гривку, злегка прочесати її та вкласти разом з іншими пасмами.

Таким чином за допомогою цих простих способів можна отримати дві абсолютно різноманітні, але стильні, зачіски.