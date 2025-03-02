В 59 мати вигляд на 35: як доглядає за собою супермодель Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд уже виповнилось 59 років. Проте, дивлячись на її обличчя та тіло в це дуже важко повірити. Зірка має секрети, які дозволяють їй виглядати мінімум на декілька десятків років молодшою.

Секрети зірки не є унікальними. Однак, постійне використання цих правил і дозволяє Кроуфорд похвалитися чудовим виглядом у майже 60 років, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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7 секретів краси Сінді Кроуфорд

Догляд за волоссям

Зірка приділяє достатньо уваги домашньому догляду за волоссям. Кроуфорд постійно користується бальзамом. Також зірка каже, що не уявляє своє життя без фену.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Захист від сонця

Взимку Сідні на постійній основі користується SPF30, влітку – SPF50. Також вона часто захищає очі та зону навколо, завдяки масивним сонцезахисним окулярам.

Щоденний релакс

Сінді каже, що вона щодня залишається наодинці на 20 – 30 хвилин, щоб заспокоїтись та усамітнитись зі своїми думками. В цей момент зірка може спати, робити дихальні вправи чи навіть слухати подкаст.

Правильний макіяж

Сінді каже, що її фаворитами у макіяжі є:

тональна основа Light-Expert Click Brush;

консилер AmazingCosmetics Amazing Concealer Hydrate;

туш для вій Maybelline Lash Stiletto;

рум`яна Josie Maran Color Stick у відтінку Spice;

олівець для брів Anastasia Beverly Hills Perfect Brow Pencil.

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Догляд за шкірою

Кроуфорд постійно наносить живильний крем не тільки на обличчя. Також зірка приділяє увагу шиї та зоні декольте.

Водний баланс

Зірка п'є багато води. Завдяки цьому, вона відчуває себе набагато краще і може контролювати свій апетит.

Правильне харчування

Сінді не сидить на дієтах. Вона правильно харчується і дозволяє собі усілякі смаколики. Її ідеальна формула – 80/20, де: