Техніка швидкого заспокоєння від Жизель Бюндхен: завдяки цьому ви підкорите будь-які вершини

Відома модель Жизель Бюндхен має авторську модель заспокоєння, що дозволяє їй швидко опанувати себе у будь-якій ситуації. Секрет полягає саме у правильному диханні.

Потрібно зазначити, що Жизель активно займається йогою. Також модель покращує своє ментальне здоров'я, завдяки медитації, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як моделі вдається боротися зі стресом

Основний метод боротьби зі стресом, який використовує Жизель відомий також як Наді Шодхана пранаяма. Для виконання цієї техніки потрібно почергово затискати то ліву, то праву ніздрю, щоб повітря циркулювало по черзі з кожного боку.

Техніка виконання цієї вправи:

для початку покладіть вказівній і середній палець на центр чола;

великим і безіменним пальцями по черзі закривайте кожну ніздрю;

кожен раз, коли ви затискаєте ніздрю, робіть вдих;

потім затримайте дихання на декілька секунд, затиснувши обидві ніздрі;

видихніть, затискаючи протилежну ніздрю.

Почніть з циклу 4-4-4. Згодом спробуйте робити довшим видих ніж вдих.

Виконувати таку вправу потрібно протягом щонайменше декількох хвилин. Згодом тривалість можна збільшувати.

Зверніть увагу! Найкраще виконувати цю вправу сидячи з закритими очима.