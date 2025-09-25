З чим носити шкіряну куртку восени: цікаві способи, які вам сподобаються
- Шкіряна куртка є ключовим елементом осіннього гардероба, і її можна стилізувати з штанами кльош для видовження силуету.
- Альтернативний стиль можна створити, поєднуючи шкіряну куртку з чорною спідницею та білою майкою з мереживом.
Шкіряна куртка – один із найголовніших елементів гардероба в осінню пору. Модниці вже відклали свої жакети й почали активно приміряти шкірянки, які завжди залишатимуться базовим елементом гардероба на холодну пору року.
Шведська модниця Ельза Госк показала у своєму профілі, як отримати у вересні не лише комфортний, але й стильний образ, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.
З чим носити шкіряну куртку?
На своєму прикладі білявка продемонструвала легку стилізацію верхнього одягу, який зараз носять всі. Шкіряна куртка в чорному кольорі не втрачає своїх провідних позицій, а різні кольори й моделі допоможуть створити будь-який стильний образ.
Зі штанами кльош
Ельза Госк обрала для себе куртку в розмірі оверсайз у вінтажному стилі. Кілька сезонів тому вінтаж повернувся в моду й досі не здає своїх позицій. Красуня під низ одягнула базову білу футболку й доповнила образ штанами кльош, які цього року є популярними.
Такі штани чудово видовжують силует, якщо носити їх з туфлями чи чоботами на підборах. Шведська модниця знала цей секрет, тож поєднала штани з чоботами. Повторити образ дуже просто, а вигляд за кілька хвилин отримаєте неперевершений.
Зі спідницею
Стилістка й блогерка родом з України Вікторія Райдер вирішила цієї осені повторити ту ж саму модну формулу, проте замість штанів кльош зробити ставку на чорну спідницю. Дівчина зачесала волосся у пучок, одягнула білу майку з мереживом й довершила аутфіт чорними штанами. Її образ доповнювали окуляри й чорна базова сумка.
Який верхній одяг в моді цієї осені?
- Цього року в моді замша, тому можна вибирати замшеві куртки та шкіряні куртки-бомбери відтінку мокко чи чорного.
- А ще популярними є шуби зі штучного хутра та шарф-пальто. Вони додають стильності та практичності осінньому гардеробу.