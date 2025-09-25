Шкіряна куртка – один із найголовніших елементів гардероба в осінню пору. Модниці вже відклали свої жакети й почали активно приміряти шкірянки, які завжди залишатимуться базовим елементом гардероба на холодну пору року.

Шведська модниця Ельза Госк показала у своєму профілі, як отримати у вересні не лише комфортний, але й стильний образ, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.

Читайте також Образ миттєво омолоджує: королева Ранія показала, як одягатися у 55 років

З чим носити шкіряну куртку?

На своєму прикладі білявка продемонструвала легку стилізацію верхнього одягу, який зараз носять всі. Шкіряна куртка в чорному кольорі не втрачає своїх провідних позицій, а різні кольори й моделі допоможуть створити будь-який стильний образ.

Зі штанами кльош

Ельза Госк обрала для себе куртку в розмірі оверсайз у вінтажному стилі. Кілька сезонів тому вінтаж повернувся в моду й досі не здає своїх позицій. Красуня під низ одягнула базову білу футболку й доповнила образ штанами кльош, які цього року є популярними.

Такі штани чудово видовжують силует, якщо носити їх з туфлями чи чоботами на підборах. Шведська модниця знала цей секрет, тож поєднала штани з чоботами. Повторити образ дуже просто, а вигляд за кілька хвилин отримаєте неперевершений.

Зі спідницею

Стилістка й блогерка родом з України Вікторія Райдер вирішила цієї осені повторити ту ж саму модну формулу, проте замість штанів кльош зробити ставку на чорну спідницю. Дівчина зачесала волосся у пучок, одягнула білу майку з мереживом й довершила аутфіт чорними штанами. Її образ доповнювали окуляри й чорна базова сумка.

Який верхній одяг в моді цієї осені?