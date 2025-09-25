С чем носить кожаную куртку осенью: интересные способы, которые вам понравятся
- Кожаная куртка является ключевым элементом осеннего гардероба, и ее можно стилизовать с брюками клеш для удлинения силуэта.
- Альтернативный стиль можно создать, сочетая кожаную куртку с черной юбкой и белой майкой с кружевом.
Кожаная куртка – один из самых главных элементов гардероба в осеннюю пору. Модницы уже отложили свои жакеты и начали активно примерять кожанки, которые всегда будут оставаться базовым элементом гардероба на холодное время года.
Шведская модница Эльза Хоск показала в своем профиле, как получить в сентябре не только комфортный, но и стильный образ, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу модели.
С чем носить кожаную куртку?
На своем примере блондинка продемонстрировала легкую стилизацию верхней одежды, который сейчас носят все. Кожаная куртка в черном цвете не теряет своих лидирующих позиций, а разные цвета и модели помогут создать любой стильный образ.
С брюками клеш
Эльза Хоск выбрала для себя куртку в размере оверсайз в винтажном стиле. Несколько сезонов назад винтаж вернулся в моду и до сих пор не сдает своих позиций. Красавица под низ надела базовую белую футболку и дополнила образ брюками клеш, которые в этом году популярны.
Такие брюки прекрасно удлиняют силуэт, если носить их с туфлями или сапогами на каблуках. Шведская модница знала этот секрет, поэтому соединила брюки с сапогами. Повторить образ очень просто, а вид за несколько минут получите непревзойденный.
С юбкой
Стилист и блогер родом из Украины Виктория Райдер решила этой осенью повторить ту же самую модную формулу, однако вместо брюк клеш сделать ставку на черную юбку. Девушка зачесала волосы в пучок, надела белую майку с кружевом и довершила аутфит черными брюками. Ее образ дополняли очки и черная базовая сумка.
Какая верхняя одежда в моде этой осенью?
- В этом году в моде замша, поэтому можно выбирать замшевые куртки и кожаные куртки-бомберы оттенка мокко или черного.
- А еще популярны шубы из искусственного меха и шарф-пальто. Они добавляют стильности и практичности осеннему гардеробу.