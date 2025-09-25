Шведская модница Эльза Хоск показала в своем профиле, как получить в сентябре не только комфортный, но и стильный образ, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу модели.

С чем носить кожаную куртку?

На своем примере блондинка продемонстрировала легкую стилизацию верхней одежды, который сейчас носят все. Кожаная куртка в черном цвете не теряет своих лидирующих позиций, а разные цвета и модели помогут создать любой стильный образ.

С брюками клеш

Эльза Хоск выбрала для себя куртку в размере оверсайз в винтажном стиле. Несколько сезонов назад винтаж вернулся в моду и до сих пор не сдает своих позиций. Красавица под низ надела базовую белую футболку и дополнила образ брюками клеш, которые в этом году популярны.

Такие брюки прекрасно удлиняют силуэт, если носить их с туфлями или сапогами на каблуках. Шведская модница знала этот секрет, поэтому соединила брюки с сапогами. Повторить образ очень просто, а вид за несколько минут получите непревзойденный.

С юбкой

Стилист и блогер родом из Украины Виктория Райдер решила этой осенью повторить ту же самую модную формулу, однако вместо брюк клеш сделать ставку на черную юбку. Девушка зачесала волосы в пучок, надела белую майку с кружевом и довершила аутфит черными брюками. Ее образ дополняли очки и черная базовая сумка.

