Спека не стане на заваді: як правильно наносити макіяж влітку

Літня спека – це справжній виклик для макіяжу. Однак, існують способи, які допоможуть зберегти його бездоганним навіть у найекстремальніших умовах.

Як зробити макіяж, який витримає будь-які погодні примхи й залишиться свіжим і стійким протягом усього дня, розповідаємо далі.

До теми Як доглядати за обличчям у спеку: 8 основних пунктів

Використовуйте базу під макіяж

Хороший праймер – ключ до стійкого макіяжу. Він допомагає тональному крему лягати рівніше і довше триматися на шкірі. Праймер також створює захисний шар між шкірою та косметикою, запобігаючи "сповзанню" засобів.

Наносьте тон спонжем

Чим тонший і рівномірний шар косметики, тим довше він триматиметься. Тож використовуйте спонж для розтушування тону, консилера та інших рідких засобів, таких як хайлайтер, рум'яна чи бронзер, щоб забезпечити стійкість макіяжу.

Завершуйте макіяж спреєм для фіксації

Спрей для фіксації закріплює макіяж, запобігаючи його змазуванню протягом дня. Просто розпорошіть трохи засобу на готовий макіяж, щоб він залишався свіжим і стійким весь день.

Помади на основі воску

Щоб бути впевненими у стійкості макіяжу, вибирайте помади на основі воску та стійких пігментів. Так губи залишаться нафарбованими, попри будь-які обставини.