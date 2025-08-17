Підводка для очей може старити після 50: як цього уникнути
Зрілі очі іноді мають важкий вигляд, і це називають "обвислими повіками". Підводка для очей може зробити їх ще більш непривабливими. Але це не означає, що треба відмовлятися від підводки. Головне – правильно підібрати техніку.
50-річна б'юті-редакторка Донна Френсіс переосмислює своє ставлення до підводки й експериментує з відтінками та техніками, щоб зробити очі виразнішими, при цьому не зістарюючи погляд, передає 24 Канал із посилання на Hello.
Як наносити підводку у зрілому віці?
Тайтлайнінг
Улюблений прийом Донни – "тайтлайнінг": нанесення м'якого олівця на верхню слизову повіку. Це внутрішній край повіки, зона між віями та очним яблуком. Потім заповнюються проміжки між віями. "Це дає легке підкреслення та створює ілюзію густіших і довших вій", – пояснила вона.
Донна зрозуміла, що саме тут і помилялася, вважаючи, ніби підводка має бути помітною й мати вигляд товстої лінії на повіці. Але ні – часто справа у створенні ілюзії більш виразних очей і густих вій.
Як робити "тайтлайнінг": дивіться відео
Змініть колір
Чорна підводка з віком може мати занадто різкий вигляд. Краще обрати м'який колір – наприклад, темно-синій, коричневий або навіть сливовий. Ці кольори підкреслюють очі, не перевантажуючи їх.
Наприклад, Navy Noir – це зазвичай відтінок дуже глибокого темно-синього кольору. Це елегантна, але більш м'яка альтернатива чорному. Очі одразу видаються свіжішими й ніжнішими.
Змініть форму "стрілок"
Любителям класичних "стрілок", Донна рекомендує зупиняти лінію ще до зовнішнього кутика ока.
Потім проводити "хвостик" угору, у напрямку до кінчика брови. Багато жінок продовжують малювати стрілку аж до кінця лінії росту вій, але з віком цей контур починає опускатися вниз – і саме це робить погляд сумним.
