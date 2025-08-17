Укр Рус
17 серпня, 20:25
Підводка для очей може старити після 50: як цього уникнути

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Для зрілого віку рекомендується техніка "тайтлайнінгу" – нанесення м'якого олівця на верхню слизову повіку для створення ілюзії густіших вій.
  • Замість чорної підводки краще обирати м'які кольори, такі як темно-синій або коричневий, щоб уникнути різкого вигляду.
  • Форма "стрілок" має закінчуватися до зовнішнього кута ока з підняттям "хвостика" вгору для уникнення сумного вигляду.

Зрілі очі іноді мають важкий вигляд, і це називають "обвислими повіками". Підводка для очей може зробити їх ще більш непривабливими. Але це не означає, що треба відмовлятися від підводки. Головне – правильно підібрати техніку.

50-річна б'юті-редакторка Донна Френсіс переосмислює своє ставлення до підводки й експериментує з відтінками та техніками, щоб зробити очі виразнішими, при цьому не зістарюючи погляд, передає 24 Канал із посилання на Hello.

Як наносити підводку у зрілому віці?

Тайтлайнінг

Улюблений прийом Донни – "тайтлайнінг": нанесення м'якого олівця на верхню слизову повіку. Це внутрішній край повіки, зона між віями та очним яблуком. Потім заповнюються проміжки між віями. "Це дає легке підкреслення та створює ілюзію густіших і довших вій", – пояснила вона.

Донна зрозуміла, що саме тут і помилялася, вважаючи, ніби підводка має бути помітною й мати вигляд товстої лінії на повіці. Але ні – часто справа у створенні ілюзії більш виразних очей і густих вій.

Як робити "тайтлайнінг": дивіться відео

Змініть колір

Чорна підводка з віком може мати занадто різкий вигляд. Краще обрати м'який колір – наприклад, темно-синій, коричневий або навіть сливовий. Ці кольори підкреслюють очі, не перевантажуючи їх.

Наприклад, Navy Noir – це зазвичай відтінок дуже глибокого темно-синього кольору. Це елегантна, але більш м'яка альтернатива чорному. Очі одразу видаються свіжішими й ніжнішими. 

Змініть форму "стрілок"

Любителям класичних "стрілок", Донна рекомендує зупиняти лінію ще до зовнішнього кутика ока.

Потім проводити "хвостик" угору, у напрямку до кінчика брови. Багато жінок продовжують малювати стрілку аж до кінця лінії росту вій, але з віком цей контур починає опускатися вниз – і саме це робить погляд сумним.

