Експерти виявили кілька поширених помилок, які робить кожна жінка під час миття волосся. Попри те, що процес миття є доволі простим, однак не всі зуміли засвоїти кілька правил, які насправді є важливими.

Автоматичні помилки, які робляться під час миття голови, здатні призвести до швидкої жирності волосся, сухості шкіри голови та проблем з лущенням, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Трихологи розповіли про поширені помилки, яких треба позбуватися вже зараз.

Які помилки ми робимо під час миття волосся?

Дворазове миття шампунем

Більшість з нас завжди двічі миє волосся шампунем, щоб видалити всі забруднення з волосся та шкіри голови. Та якщо волосся миється кожних 2 – 3 дні, то немає потреби мити його двічі. Надмірне використання шампуню з сульфатами, силіконами чи парабенами, може призвести до подразнення.

Неправильний вибір шампуню

Дівчатам з тонким волоссям не варто використовувати шампуні з силіконами. Жінкам з густим та міцним волоссям, рекомендовано обирати шампуні без парабенів та сульфатів, які здатні ще більше сушити волосся.

Неправильне змивання шампуню

Погане змивання шампуню чи кондиціонеру призводить до того, що волосся швидко стає жирним. Залишки на шкірі голови можуть викликати сухість шкіри та появу лупи.

Надмірне використання масок

Поширеною помилкою є використання маски після кожного миття волосся. Часте використання може призвести до навантаження. Маску потрібно наносити на волосся кожних 10 днів.

Сильне тертя шкіри голови

Не варто сильно терти шкіру голови під час миття, бо це може стимулювати вироблення шкірного сала, яке призведе до ще більшої жирності волосся.

До слова, ультрафіолетові промені змінюють структуру та колір волосся, роблячи його ламким, тьмяним і схильним до пошкоджень.