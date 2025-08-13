Эксперты обнаружили несколько распространенных ошибок, которые делает каждая женщина во время мытья волос. Несмотря на то, что процесс мытья довольно прост, однако не все сумели усвоить несколько правил, которые на самом деле важны.

Автоматические ошибки, которые делаются во время мытья головы, способны привести к быстрой жирности волос, сухости кожи головы и проблемам с шелушением, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Трихологи рассказали о распространенных ошибках, от которых надо избавляться уже сейчас.

Какие ошибки мы делаем во время мытья волос?

Двукратное мытье шампунем дважды

Большинство из нас всегда дважды моет волосы шампунем, чтобы удалить все загрязнения с волос и кожи головы. Но если волосы моются каждые 2 – 3 дня, то нет необходимости мыть их дважды. Чрезмерное использование шампуня с сульфатами, силиконами или парабенами, может привести к раздражению.

Неправильный выбор шампуня

Девушкам с тонкими волосами не стоит использовать шампуни с силиконами. Женщинам с густыми и крепкими волосами, рекомендуется выбирать шампуни без парабенов и сульфатов, которые способны еще больше сушить волосы.

Неправильное смывание шампуня

Плохое смывание шампуня или кондиционера приводит к тому, что волосы быстро становятся жирными. Остатки на коже головы могут вызвать сухость кожи и появление перхоти.

Чрезмерное использование масок

Распространенной ошибкой является использование маски после каждого мытья волос. Частое использование может привести к нагрузке. Маску нужно наносить на волосы каждые 10 дней.

Сильное трение кожи головы

Не стоит сильно тереть кожу головы во время мытья, потому что это может стимулировать выработку кожного сала, которое приведет к еще большей жирности волос.

