Сушка волос без фена является полезным, потому что уменьшает повреждения, особенно если пряди ломкие, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред". Фен для волос повреждает кутикулу и делает пряди сухими. В качестве альтернативы можно использовать простые лайфхаки, которые удивят результатом.

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Как высушить волосы без фена?

Полотенце из хлопка или микрофибры

Волосы высушить без фена можно благодаря двум-трем полотенцам из хлопка или микрофибры. Значительно сократить время сушки поможет полотенце из микрофибры, которое лучше впитывает влагу. После мытья волос надо хорошо отжать, протереть одним полотенцем, а потом промокнуть сухим по всей длине.

Бумажные полотенца

Использование бумажных полотенец подойдет для волос любой длины и густоты. Нужно убрать лишнюю влагу полотенцами, а потом расчесать пряди гребнем с редкими зубцами. Рекомендуется эту процедуру проводить складывая полотенца в несколько слоев, чтобы лучше убрать влагу.

Расческа

Метод подходит для здоровых волос. Окрашенные, ломкие и поврежденные волосы нельзя расчесывать в мокром состоянии, потому что можно их еще больше травмировать. Во всех остальных случаях возьмите расческу с широким расположением зубцов. После мытья волос надо хорошо отжать полотенцем, а тогда расческой расчесывать непрерывно волосы по всей длине – начиная от кончиков и постепенно поднимаясь выше.



Простые способы сушки волос / Фото Pexels

Солнечные лучи

Волосы смогут быстро высохнуть благодаря солнцу. Несколько минут на улице в летнее время помогут убрать всю лишнюю влагу с шевелюры, но перед этим надо обязательно нанести термозащиту.