Не тільки для особливих випадків: блогерка показала, як француженки носять червону помаду
Джерело:Violette
Червона помада є напевно однією з найпопулярніших та найбільш універсальних у світі. Саме за останнє її й обожнюють французькі жінки.
Як француженки носять червону помаду та для яких випадків вони обирають цей косметичний засіб, розповідає Lady 24.
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Як француженки носять червону помаду
Французька візажистка, яку звуть Віолетта, поділилась на своїй сторінці в тікток роликом, у якому продемонструвала, як француженки носять червону помаду.
Це зовсім не гламурна річ. Це не те, що ми робимо, аби виглядати сліпуче чи чарівно,
– каже Віолетта.
Як приклад вона наводить Леа Сейду – французьку модель та акторку, яка поєднує червону помаду з базовим светром та чорною спідницею, а також кількох інших француженок, які носять червону помаду зі звичайним білим одягом чи навіть топом та максимально буденними зачісками чи іншими елементами макіяжу.
Як француженки носять червону помаду: дивіться відео
Червона помада – це те, що ви наносите для себе. Не для того, щоб спокушати. Ми носимо її без контурингу, штучних вій та такого іншого. Я виросла спостерігаючи за жінками, які носять червону помаду у супермаркет, і це було очевидно, що вони це роблять для себе,
– ділиться Віолетта.
Блогерка наголошує, що у цьому полягає основна суть червоної помади для французьких жінок. Вони використовують її як спосіб порадувати себе, відчути єдність з власними емоціями та підтримати себе, даруючи відчуття сили та впевненості.