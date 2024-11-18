Шарф – модний аксесуар на холодну пору: як його стильно носити

У холодну та морозяну погоду неможливо уявити свої образи без затишного шарфа, який здатен зігріти та доповнити будь-який верхній одяг. Шарф є універсальним елементом гардероба для щоденних образів, тож рекомендуємо дізнатися, з чим їх носити.

З наближенням мінусової температури, шарф є основним аксесуаром в наших образах, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Він допомагає легше перенести холод, зігріти шию й обличчя та доповнити базовий чи розкішний образ. Якщо підібрати правильну модель шарфа, то його можна носити в повсякденних чи святкових виходах.

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Стилісти розповіли про кілька оригінальних ідей, які допоможуть вам інтегрувати цей аксесуар у свої образи.

Тонкий шарф в стилі 2000-х

Такий естетичний шарф давно вийшов з моди, але деякі модниці вважають його досить вдалим довершенням образу, тож знову повертають у свої аутфіти. Колись такий шарф дуже любила носити Кейт Мосс, а зараз його приміряють світові інфлюенсерки. Можете обирати до свого верхнього одягу яскравий чи нейтральний шарф, коротший чи дуже довгий. Все залежить від ваших власних вподобань.



Ефектні образи з шарфом / Фото Pinterest



Стильні образи з шарфом / Фото Pinterest

Шарф зав’язаний навколо голови

Цей прийом зав’язування шарфа може здатися дещо старомодним, втім його презентували на подіумах чимало брендів. Тепер він вийшов за межі модних показів, тож його можна сміливо застосовувати в реальному житті.

Шарф зав’язаний на голові – це певна невимушеність та елегантність. Робіть ставку на принтовані шарфи: картаті, смугасті, з флористичними чи геометричними візерунками.



Ефектні образи з шарфом / Фото Pinterest

Шарф у тон вбрання

Монохромність завжди виглядала дорого, тож обирайте шарф в тон до пуховика, дублянки чи пальта, щоб створити успішну стилізацію. У тренді зараз пальта вже з інтегрованим шарфом, тож можете звернути на них увагу.



Модні образи з шарфом / Фото Pinterest



Ефектні образи з шарфом / Фото Pinterest

Шарф вже давно став комфортним та важливим елементом гардероба на зиму, тому радимо підібрати для себе цікавий аксесуар, який стане незамінним в холодну пору року.