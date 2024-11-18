С приближением минусовой температуры, шарф является основным аксессуаром в наших образах, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Он помогает легче перенести холод, согреть шею и лицо и дополнить базовый или роскошный образ. Если подобрать правильную модель шарфа, то его можно носить в повседневных или праздничных выходах.

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Стилисты рассказали о нескольких оригинальных идеях, которые помогут вам интегрировать этот аксессуар в свои образы.

Тонкий шарф в стиле 2000-х

Такой эстетический шарф давно вышел из моды, но некоторые модницы считают его достаточно удачным завершением образа, поэтому снова возвращают в свои аутфиты. Когда-то такой шарф очень любила носить Кейт Мосс, а сейчас его примеряют мировые инфлюенсерки. Можете выбирать к своей верхней одежде яркий или нейтральный шарф, короткий или очень длинный. Все зависит от ваших собственных предпочтений.



Эффектные образы с шарфом / Фото Pinterest



Стильные образы с шарфом / Фото Pinterest

Шарф завязан вокруг головы

Этот прием завязывания шарфа может показаться несколько старомодным, впрочем его представили на подиумах немало брендов. Теперь он вышел за пределы модных показов, поэтому его можно смело применять в реальной жизни.

Шарф завязан на голове – это определенная непринужденность и элегантность. Делайте ставку на принтованные шарфы: клетчатые, полосатые, с флористическими или геометрическими узорами.



Эффектные образы с шарфом / Фото Pinterest

Шарф в тон наряда

Монохромность всегда выглядела дорого, поэтому выбирайте шарф в тон к пуховику, дубленке или пальто, чтобы создать успешную стилизацию. В тренде сейчас пальто уже с интегрированным шарфом, поэтому можете обратить на них внимание.



Модные образы с шарфом / Фото Pinterest



Эффектные образы с шарфом / Фото Pinterest

Шарф уже давно стал комфортным и важным элементом гардероба на зиму, поэтому советуем подобрать для себя интересный аксессуар, который станет незаменимым в холодное время года.