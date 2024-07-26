Як обрати помаду, яка вдало пасуватиме та стане ідеальним засобом на кожен день, розповідаємо далі.

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Як обрати помаду, що буде пасувати до зовнішності

Відтінки помад на картинках часто відрізняються від реальності, тож тестувати косметику потрібно на руках та губах. До прикладу, можна нанести помаду на тильний бік руки, а потім прикласти палець із помадою до губ, щоб оцінити, як вона виглядає.

Загалом при виборі можна орієнтуватися також на тон обличчя: якщо шкіра дуже світла, кольору слонової кістки, краще вибрати напівпрозору косметику або з рожевим відтінком на один – два тони темнішим за губи.

Для більш темних тонів шкіри підійде бежево-рожева, персикова помада. До оливкового відтінку шкіри пасуватимуть будь-які кольори, але особливо ефектно виглядають насичені карамельні, вишневі та шоколадні.

Водночас людям із середнім тоном шкіри підійдуть карамельно-рожеві помади. Натомість власницям смаглявої шкіри варто вибрати колір молочного шоколаду, а також відтінки з невеликою кількістю червоного пігменту.

Щодо текстури, то тим, хто хоче додати губам об'єму, краще вибирати продукти з кремовим фінішем та зволожувальним ефектом. Помада ж матової текстури не зробить губи об'ємнішими, проте точно протримається весь день.