Усім хочеться одягатися, як їхні улюблені знаменитості. Втім, це не означає, що треба витрачати купу грошей на дизайнерський одяг. Насправді мати дорогий вигляд сьогодні простіше, ніж будь-коли.

Двоє відомих стилістів знаменитостей розповіли, як створити ефектний образ без великих витрат, передає 24 Канал із посиланням на Real Simple.

Дивіться також "Венздей" 2 вже на екранах: як повторити стильну зачіску Дженни Ортеги

Як вдягатися красиво, але бюджетно?

Стилісти радять надавати перевагу нейтральним кольорам. Чорний, білий, бежевий і темно-синій завжди елегантні на вигляд й легко поєднуються між собою. Такі відтінки рідше видають зношеність одягу і роблять навіть простий образ вишуканим. Яскраві кольори теж можна додавати, але в міру, щоб не вийшло занадто хаотично.

Також важливо підбирати одяг під фігуру. Навіть недорогий піджак, який добре сидить, буде видаватися дорожчим за дизайнерський, але невдалого розміру. Можна підкоригувати довжину рукавів або штанин – і образ одразу стане акуратнішим.

Експерти зазначають, що якісні пальта, шкіряне взуття й класичні штани з секонд-хенду часто мають кращий крій та матеріали, ніж новий одяг. Потрібно лише трохи терпіння, щоб знайти стильну річ за вигідною ціною.

Крім того, стилісти радять передусім витратитися на гарне взуття та штани. Це основа, на якій легко будувати інші образи, поєднуючи їх із дешевшими речами.



Як вдягатися модно, але бюджетно / Фото Pexels

Фахівці рекомендують обирати класичні моделі. Трендові речі швидко виходять з моди, а біла сорочка, темні джинси чи пальто кольору верблюжої вовни завжди актуальні. Вони дозволяють створювати безліч стильних комбінацій.

Найкраще створювати образ в одній колірній гамі. Поєднання різних відтінків одного кольору додасть йому глибини й елегантності.

Вдягатися слід шарами. Розпочинати з простої бази, а потім додавати елементи з різною текстурою чи формою. Важливо, щоб усі шари поєднувалися за кольором і пропорціями.

Наостанок, щоб зекономити, стилісти пропонують оновлювати речі власноруч. Наприклад, підрізати джинси, робити бахрому, перешивати футболки.