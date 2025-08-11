Що одягнути на співбесіду: модні поради від стилістки Галини Денисюк
- Галина Денисюк радить обирати для співбесіди стриманий шик замість класичного офісного костюма, з акцентом на сучасні адаптації, як-от оверсайз-жакети та мідіспідниці в легких відтінках.
- Рекомендується вибирати якісний білий верх, штани палаццо з високою талією, акуратне взуття на низьких підборах, а також один акцент з аксесуарів для завершення образу.
- Стилістка також підкреслює важливість уникати коротких спідниць, активних принтів та занадто спортивного стилю на співбесіді.
Правильно обраний образ здатен вразити ще до початку розмови. Стилістка Галина Денисюк розповіла, як скласти вдалий аутфіт для співбесіди, щоб вас помітили, запам’ятали й асоціювали з професіоналізмом.
У 2025 році одяг — це презентація людини, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Галини Денисюк. Правильно підібрані речі на співбесіду повинні бути впевненими та сучасними.
Як одягнутися на співбесіду?
Стриманий шик замість офісного костюма
Класичний костюм ніхто не скасовував, але зараз в моді його адаптації: оверсайз-жакети, жилети з відкритими плечима, мідіспідниці в тон. Не обов’язково обирати чорний – графітовий, кремовий, сірий чи какао виглядають легше та свіже.
Костюм може бути дуже красивим, якщо ви знаєте, як його подати. Не бійтесь легких тканин або актуальних відтінків – це не знижує професіоналізм, а демонструє смак,
– додає стилістка.
Якісний білий верх — маст-хев
Біла сорочка чи топ – завжди виграшно виглядає, але варто забути про нудні офісні варіанти. У 2025 році актуальними є топи зі структурованими плечима, делікатними вирізами або незвичними застібками.
Штанний низ із родзинкою
Ідеальний варіант – прямі або штани палаццо з високою талією. Вони додають зросту й демонструють смак. Джинси – тільки якщо це дрес-код компанії, і лише темні та стримані.
Акцент на взуття
Ніяких кросівок – навіть якщо вони люкс. Найкраще підійдуть шкіряні лофери, мюлі, закриті туфлі на низьких підборах або стильні балетки.
Взуття – це ваша опора. Буквально й символічно. Воно має бути акуратним, якісним і без зайвих деталей,
– пояснила Галина.
Аксесуари – як фінальний штрих
На співбесіду варто обирати лише один акцент з аксесуарної лінійки – годинник, тонкий ланцюжок або сережки-гвіздки. Сумка – структурована, середнього розміру, без логоманії.
Образи, які радить стилістка
- "Smart minimal" – біла сорочка з асиметричною застібкою + пісочні широкі штани + кремові мюлі + шкіряна сумка без декору.
- "Soft power" – жилет на ґудзиках замість жакета + шовкова блуза кольору топленого молока + графітова спідниця-міді + чорні лофери.
- "Сity-cool" – трикотажний топ у рубчик з довгим рукавом + темно-сині палаццо + срібний ланцюжок + чорна сумка-папка.
3 речі, яких краще уникати на співбесіді:
– Короткі спідниці та глибокі вирізи — це більше про вечір, а не про кар’єру.
– Активні принти — навіть якщо дуже модно, вони можуть відволікати.
– Занадто спортивний стиль — кросівки, худі, легінси залишаємо для іншої нагоди.
За словами Галини Денисюк, на співбесіді стиль повинен бути дорослим, стриманим та сучасним.
До слова, стилістка розповіла про модні тренди літа 2025, включаючи сукні-комбінації, спідниці максі з розрізами, кроп-топи, та оверсайз жакети.