Знаменитість завжди дбає за своїм зовнішнім виглядом та знає, що правильно підібране вбрання здатне навіть омолодити на кілька років, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Демі Мур.

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Після 60 років важливо розуміти, які речі одягати, щоб сформувати красивий образ. Щоб надихнутися цікавою стилізацією, радимо звернути увагу на аутфіт акторки. Він складається з базових речей, але разом це вбрання має неперевершений вигляд.

Як одягнутися після 60 років – приклад Демі Мур

Демі Мур стежить за своєю фігурою, втім вік здатен виказувати зайві сантиметри, тому акторка одягнула блакитні джинси на високій посадці, які вдало сховали її живіт та зробили талію витонченою. Зірка обрала для себе стильні джинси зі швами по довжині та ґудзиками.

Зверху акторка одягнула витончену білу блузу з V-подібним вирізом, яка відкривала її шию. Зверху Демі Мур приміряла молочний жакет, який доповнила молочною сумкою.

62-річна красуня розпустила довге волосся, одягнула сонцезахисні окуляри коричневого кольору та довершила аутфіт кількома прикрасами – сережками, перстнем та мінімалістичним ланцюжком з кулоном.

Поєднання джинсів та блузи з жакетом – це класика, яка буде доречною для повсякденного чи святкового виходу. Білий колір завжди відсвіжає та омолоджує, тому до джинсів можна підібрати футболку, чи лонгслів замість жакета та блузи.

До слова! На прикладі королеви Летиції ми показали, як можна стильно й красиво одягнутися у 50 років.

Образ додасть ефектності, якщо приміряти ще й туфлі на підборах, але для того, щоб не створювати зайве навантаження на ноги, можна сміливо одягнути трендові слінбеки з низькими підборами.