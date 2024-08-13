У мережі учасниці американської команди зі спортивного плавання розповіли, що їхні зачіски приносять чимало дискомфорту. Однак вони є важливою умовою естетичного вигляду під час виступу, тому спортсменки готові на жертви заради краси.

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Як плавчині створюють та "розбирають" свої зачіски

Жіноча команда США зі спортивного плавання після 20 років невдач нарешті виборола срібло на Олімпіаді в Парижі. Команда впевнено виконала складну програму під пісню Майкла Джексона "Smooth Criminal" й фінішувала одразу після Китаю.

Після успішного виступу спортсменки в інтерв'ю поділилися, як створюють свої зачіски та "розбирають" їх. Адже навіть після води волосся не втрачає форми й продовжує триматися у пучку, з якого жодна волосина не вибивається.

Так, Даніела Рамірес з команди США розповіла, що зробити таку зачіску непросто, однак з досвідом на це йде все менше часу. Спочатку плавчині наносять на волосся желатин Knox. Цей порошок, як і звичайне желе, заливають гарячою водою, а після – отриману суміш наносять на волосся. Це робиться для того, щоб зафіксувати зачіску, яка не втрачатиме свого вигляду після контакту з водою. Загалом, Даніела витрачає на створення пучка, залитого желатином, близько 40 хвилин, хоча раніше на це виділяла близько 2,5 години.

Як олімпійські плавчині створюють зачіски: дивіться відео

Втім, "розібрати" таку зачіску набагато складніше. По-перше, волосся фіксується не лише за допомогою желатину, а й близько 60 – 70 шпильок. По-друге, треба видалити частину желатину, тому його доводиться буквально зішкрібати з волосся. Лише після цього можна починати мити волосся.

Однак і цей етап не такий простий, як здавалося, адже, щоб змити желатин, необхідно користуватися гарячою водою. Даніела розповідає, що видалення желатину – це найболючіший момент, оскільки гарячою водою можна обпекти шкіру голови. Окрім того, такі зачіски викликають сильний дискомфорт та навіть біль, адже часто шпильки доводиться вставляти одна в одну, й вони тиснуть на голову.

Як плавчині "розбирають" свої зачіски: дивіться відео

До слова, користувачів мережі шокували такі деталі від олімпійських спортсменів. Вони не очікували, що плавцям доводиться йти на такі жертви, щоб мати неперевершений вигляд у воді.

Моє волосся кричить від цього. Я не можу повірити, що вони (плавчині – Lady) роблять це зі своїм волоссям,

– написала жінка під відео.

Плавчині розповіли деталі про свої зачіски: дивіться відео