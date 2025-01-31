Якщо тренуватися дівчата люблять, то налагодити правильне харчування стає справжнім викликом, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Насправді можна смачно харчуватися й відчувати задоволення від їжі.

Зверніть увагу 7 правил здорового харчування про які ви маєте знати

Екоактивістка Анастасія Цибуляк розповіла про свої лайфхаки смачного харчування, які не лише додадуть енергії, але й покращать фігуру.

Вживайте протизапальні продукти

Куркума, імбир, червоні фрукти, зелені овочі, листові та зелень містять багато антиоксидантних сполук, які зменшують хронічні запалення в організмі. Включайте хоча б один з цих продуктів у свій щоденний раціон

Їжте корисні жири

Головними "постачальниками" корисних жирів є авокадо, оливкова олія та горіхи – фундук чи мигдаль. Жири забезпечують нас омега-3 та мононенасиченими жирними кислотами, які потрібні для функціонування серця, мозку та всіх клітин організму. Також їжте дрібну жирну рибу двічі на тиждень – сардину, оселедець, скумбрію.

Обирайте продукти з низьким глікемічним індексом

Вуглеводи є нашими основними джерелами енергії, тому робіть акцент на продуктах, які багаті на клітковину – це кіноа, коричневий рис, овес, батат, нут, квасоля та сочевиця.

Комбінуйте крохмалисті продукти з білками та овочами, щоб забезпечити відчуття ситості. Макарони варіть al dente, щоб збереглися в них всі корисні компоненти. М’ясні та рибні продукти можна готувати на пару чи запікати.



Наповнюйте тарілку корисним кіноа / Фото Pexels

Вживайте сезонні продукти

Купуйте на стіл овочі та фрукти, які ростуть у вашому регіоні. Частіше включайте в меню зелені листові овочі, коренеплоди, моркву, ріпу, різні види капусти, квасолю, кабачок та гарбуз.

Дотримуйтеся водного балансу

Не забувайте впродовж дня пити чисту воду, трав’янисті настої чи відвари. Щодня потрібно пити 1,5 літра води для гарного травлення, ефективного виведення токсинів та підтримки еластичності шкіри.

Здорове харчування – це не лише про важливі правила, але й насолоду від їжі. Стрес від суворої дієти може бути шкідливим для організму, тому треба поступово вводити правильні продукти в раціон й полюбити їх, оскільки саме вони стануть формувати ваше здоров’я та красу.