Пантенол відновлює волосся: дівчата в захваті від засобу

Аптечний засіб "Пантенол" сприяє загоєнню ран після опіку. Його часто беруть з собою у відпустку, щоб зменшити запалення та почервоніння. Втім, виявляється, що він здатен відновити пошкоджене волосся.

Після регулярного фарбування, пасма сильно пошкоджуються, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Пантенол є чудовим компонентом в догляді за волоссям.

Читайте також Біле золото – літній відтінок в стилі Old Money: колір, який змусить сяяти

Як пантенол працює на волоссі

На шкірі та волоссі пантенол (провітамін В5) перетворюється на пантотенову кислоту, яка регенерує та зволожує. Засіб заповнює на пасмах мікропошкодження та створює тонку плівку, яка утримує вологу, що є дуже важливим для фарбованого, ламкого чи сухого волосся.

Пантенол не змінює структуру волосся зсередини, але візуально робить пасма на дотик здоровішими. Щоб утримати бажану вологу, спрей чи сироватку потрібно нанести на волосся, а після цього змастити кінчики олійкою.

Аптечний спрей та крем багато дівчат адаптовують для догляду за волоссям в домашніх умовах, але варто знати певні нюанси. Важливо лише обрати той засіб, який не містить в складі спирту.



Пантенол відновлює пошкоджене волосся / Фото з інстаграму Саші Фукс

Пантенол в спеціалізованій косметиці допомагає досягнути помітного ефекту вже через певний час. Саме тому слід обирати доглядову косметику з вмістом пантенолу, оскільки в аптечних спреях та кремах є спирт, який сушить волосся та важкі олії, які не призначені для всієї довжини волосся.

Рекомендуємо підшукати засоби з пантенолом, після якого кінчики мають всі шанси виглядати здоровішими. Засіб потрібно наносити лише на довжину, оминаючи коренів.

Пантенол є справжнім помічником після агресивних процедур, фарбування, в період літнього відпочинку (захист від сонця та морської води). Засіб необхідний всім, хто хоче мати доглянуте та зволожене волосся. Потрібно лише обрати справді якісний продукт та правильно його використовувати.