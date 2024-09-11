Джинси мають властивість зношуватися. Це саме та річ, яку ми носимо постійно, тож з часом вони можуть втратити колір через постійне прання та втратити вигляд. У джинсах ходити вдома не зовсім зручно, тому для того, аби їх не викидати, радимо надихнутися цікавою ідеєю та перетворити їх в нове вбрання.

Зверніть увагу Що одягнути гостям на весілля восени: модні ідеї, які сподобаються всім

Як з джинсів зробити корсет

Перешити старі джинси – це не лише екологічно, але й економно. Своїми ж руками можна створити річ, яка буде унікальною, як ні в кого. А ще творчий процес допоможе вам втілити в життя річ, яку ви давно хотіли.

Тік ток дизайнерка Аліна Гніденко опублікувала цікавий відеоролик, в якому показала, як зі старих джинсів зробила стильний корсет, а з кількох залишків – чокер, який вдало доповнив денімовий look.

Дівчина розробила лекала, вирізала по них шматки джинсів та зшила цікаве вбрання. Корсет здатен чудово підкреслити талію та візуально робить її тоншою, а будь-який образ з корсетом стає автоматично жіночим та елегантним.

Якщо у вас немає досвіду пошиття, то старі джинси можна віднести кравчині, яка допоможе створити вам бажану річ. Важливо лише, щоб джинси були широкі чи мішкуваті, оскільки зі старих обтислих джинсів таке вбрання створити не вийде.

Втім, якщо у вашому гардеробі ще є антитрендові джинси скіні, то їх можна обрізати та створити з них бермуди, які цього року знову стали популярними.