Також переживає акліматизацію: які компоненти важливо додати в догляд за шкірою восени

Після тривалого впливу сонячних променів та спеки шкіра зазнає стресу під час переходу до більш прохолодної та вітряної пори року. Відповідно вона потребує певної підготовки перед зміною сезону.

Що потрібно зробити, щоб шкіра обличчя гарно перенесла акліматизацію восени, розповідаємо далі.

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Пілінги

Засоби з кислотами – це перше, що радять додати до б'юті-рутини восени. Вони допоможуть висвітлити гіперпігментацію, яка з'явилася за літо, вирівняють тон, зменшать сліди постакне та запалення, а також додадуть шкірі гладкості та шовковистості.

Живлення та зволоження

Другий важливий аспект догляду за шкірою під час міжсезоння – це живлення та зволоження. Гарним вибором для цього стане сироватка, яка у своєму складі містить регенерувальні, поживні, активні зволожувальні інгредієнти: пептиди, амінокислоти, вітаміни, гіалуронову кислоту, сечовину, алое.

Посилений захист

Третій продукт, який варто додати до свого догляду, – це засіб для захисту та відновлення шкіри. Цю функцію може виконати крем.

Щоб він працював максимально ефективно, варто використовувати два продукти: один зранку, другий увечері перед сном.

Денний крем має містити SPF. Також бажано, щоб у складі були присутні антиоксиданти. Неймовірно актуальною в осінньо-зимовий період стає косметика із керамідами, оскільки вона дозволяє посилити бар'єрні функції, перешкоджаючи підвищенню чутливості шкіри.

Водночас крем для вечірнього догляду може містити натуральний зволожувальний фактор – це не окремий компонент, а цілий набір речовин, природних для шкіри. Вони відновлюватимуть гідроліпідну мантію, що виступає в ролі захисника шкіри.