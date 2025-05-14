Як підстригти чубчик самостійно: покрокова інструкція

Для того, щоб оновити свій образ – не обов’язково відвідувати перукаря. Створити красиву зачіску можна самостійно. До прикладу, в домашніх умовах можна підстригти чубчик, який залишається модним та не втрачає своєї популярності.

Підстригти чубчик дуже легко, пише 24 Канал з посиланням на Hello Fashion. Та для того, щоб не ризикувати, радимо скористатися інструкцією.

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Як підстригти чубчик в домашніх умовах

Спочатку треба визначитися, який саме чубчик ви хочете – він може бути подовженим, рівним, нерівномірним, як от модний чубчик-шторка.

Насамперед треба почати з розділення волосся на проділ. Для цього скористайтеся затискачами. Змінюйте товщину до тих пір, поки не переконаєтеся в тому, що вона вам підходить.

Перукарка зазначає, що остання частина волосся має бути трикутною від маківки до скронь.



Чубчик можна підстригти в домашніх умовах / Фото Pexels

Коротша довжина чубчика буде привертати увагу до очей та вилиць, а от подовжений чубчик створить романтичний ефект обрамлення. Волосся треба стригти на проділи, тому починаючи від нижньої частини, ближче до чола частини, переверніть центральні проділи вгору та підріжте потрібну довжину.

Працюючи назовні з кожного боку, волосся треба підстригати під кутом до підборіддя, щоб воно стало довшим за середню частину. Фахівці радять точкову стрижку, щоб зробити краї м’якшими. Це техніка, коли ножиці розташовані перпендикулярно стрижню волосся.

До слова! Якщо ви шукаєте зачіску на випускний, то радимо обрати трендовий варіант, який в моді цього року.

Далі треба опустити наступну секцію волосся й використовувати нижню частину як орієнтир для стрижки. Повторюйте все доти, доки не закінчите зрізати все волосся в трикутній частині, яку ви спочатку створили.

Дехто радить робити стрижку на мокре волосся, але будьте обережними, оскільки після висихання чубчик підскочить вгору на 1 – 2 сантиметри.