Лише 5 порад: косметологиня розкрила секрети молодої шкіри без жодних ін'єкцій

У гонитві за молодістю чимало жінок починають вдаватися до ін'єкційної косметології, яка здатна покращити стан та вигляд шкіри.

Однак косметологиня та лікарка загальної практики Кеяна Еміан вважає це крайньою мірою. Які п’ять речей вона радить робити щодня, щоб шкіра завжди виглядала якнайкраще, не вдаючись до косметичних операцій, розповідаємо далі.

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Щоденне очищення

Щоденне вмивання обличчя спеціальними засобами допоможе очистити шкіру від мертвих клітин, жиру, бруду, макіяжу та інших забруднювачів. Це своєю чергою зберігатиме пори чистими та запобігати захворюванням шкіри, зокрема висипанням, підтримуючи її молодий вигляд.

Щоденне очищення дуже важливе, щоб видалити будь-які забруднення та дати шкірі дихати. Я ніколи не лягаю спати з макіяжем, я завжди використовую м’який очищуючий засіб перед сном,

– каже Кеяна Еміан.

Зволоження шкіри

Зволоження може допомогти підтягнути шкіру, зробити зморшки менш помітними та по суті омолодити її. Воно також допомагає позбутися сухості, яка посилює стягнутість шкіри, утворюючи заломи та зморшки.

Щоденне зволоження шкіри також має важливе значення для підтримки її захисного бар'єра. Це зменшує втрату вологи та допомагає уникати забруднення,

– пояснює експертка.

Сонцезахисний крем

Сонцезахисний крем теж є важливою частиною догляду за шкірою, особливо в літні місяці. Він допомагає боротися із сонячними опіками, раком шкіри та передчасним старінням. SPF має бути принаймні 30 і наносити його слід кожні три – чотири години.

Багато пиття

Вода не тільки зволожує та омолоджує ваше тіло, але й допомагає підтримувати еластичність шкіри, завдяки чому вона виглядає молодше.

Те, що ми споживаємо, справді впливає на нашу шкіру, тому я стежу за тим, щоб пити щонайменше два літри води на день і дотримуватися здорової дієти,

– розповідає Кеяна Еміан.

Здоровий сон

Повноцінний сон, тобто щонайменше 7 – 8 годин, – це ще одна корисна звичка для молодості шкіри. Він заохочуючи правильний кровообіг і дозволяє клітинам шкіри регенерувати, що в результаті робить її більш підтягнутою та свіжою.