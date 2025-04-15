Робіть щодня ці 5 справ, щоб підвищити гормони щастя

Час від часу людина відчуває стрес. Тимчасове його підвищення є нормальним, але якщо рівень кортизолу постійно високий, то це погано впливає на імунітет, сон та настрій. Якщо дотримуватися кількох справ систематично, то можна знизити рівень стресу й підвищити рівень гормонів щастя.

Певні щоденні звички можуть збільшити серотонін та ендорфін, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вам навіть не доведеться вдаватися до масажу чи медитації. Деякі з них мають велику силу.

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Сміх й почуття гумору

Сміх покращує настрій, тому радимо в поганий день переглянути комедії та спілкуватися з приємними для вас людьми.

Прогулянка на природі

Спробуйте щодня виділяти час на прогулянку. Навіть 20 хвилин в парку будуть помічними. У Японії є практика, яка називається «лісові ванни», завдяки якій перебування на природі зменшує рівень кортизолу на 15% після першого виходу. Прогулянка на природі сприяє розумовому розслабленню й покращує ясність мислення.

До слова! Біг корисний для здоров'я та допомагає зняти стрес. Рекомендується поступово вводити його в рутину. Як почати бігати у квітні – читайте в нашому матеріалі.

Темний шоколад

Чорний шоколад, який містить 85% впливає на гормони задоволення. Всього двох шматочків на день буде достатньо, щоб підняти настрій й стати енергійнішим.



Темний шоколад покращує настрій / Фото Pexels

Розтягування

Звичайна розтяжка, правильне дихання чи зміна постави мають чудовий антистресовий ефект. Розтягування розслабляє м’язи й дає помітний результат вже буде після кількох хвилин.

Плавання

Це фізичне заняття найкраще справляється зі стресом. Плавання знижує кортизол на 30% й покращує якість сну.

Будь-яка справа з усіх перелічених мають потужний ефект на настрій, тому навіть якщо виконати щось одне зі списку, то зміни можна відчути миттєво.