Щоб красиво виглядати в дорослому віці, жінки після 50 років вдаються до певних хитрощів, пише 24 Канал. У справі краси та молодості допоможе правильно підібрана фарба для волосся, яка зможе омолодити й надати свіжості образу. Перукарі добре знають, які відтінки пасують старшим жінкам, тож розповіли про найактуальніші з них.

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Теплий блонд

Всі добре знають про те, як світлий тон здатен позитивно впливати на загальний вигляд жінки та візуально прибирати кілька зайвих років. У світлий та чистий блонд у 50 років не варто фарбуватися, як альтернативу радимо обирати медовий, пшеничний та бежевий відтінок.



Кольори волосся, які омолоджують жінок / Фото Pinterest

Карамельний відтінок

Фахівці кажуть, що відтінок карамелі також є чудовим варіантом для старших жінок. Він надає природного вигляду тим, в кого русяве волосся. Карамельний відтінок чудово освіжає та омолоджує обличчя.



Кольори волосся, які омолоджують жінок / Фото Pinterest

Горіховий відтінок

Найкраще після 50 років молодить горіховий відтінок, який найбільше підходить для жінок теплого кольоротипу шкіри. Він максимально освітлює обличчя, а вдала зачіска зможе приховати вікові зміни у вигляді зморшок на лобі.



Кольори волосся, які омолоджують жінок / Фото Pinterest

Мелірування

Техніку мелірування люблять жінки будь-якого віку, втім помилково вважається, що після 50 вона вже не зовсім пасує. Насправді правильне мелірування здатне прибрати навіть 10 років. Чудовою технікою вважається балаяж, який надає образу красивого вигляду й доглянутості.



Кольори волосся, які омолоджують жінок / Фото Pinterest

Після 50 років звертайте увагу також на зачіски, які здатні омолодити. Серед найпопулярніших варіантів – це каре, боб та піксі. Також можна зробити чубчик, який вдало приховає всі зморшки.