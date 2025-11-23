Колір волосся, який омолоджує та забирає втомлений вигляд: як він виглядає

У дорослому віці жінкам хочеться зробити риси обличчя м’якшими та освіжити вигляд. Колір волосся з природним сяйвом вже кілька сезонів формує ключові тренди у світі краси.

Все частіше жінки хочуть не просто замаскувати сивину, а обрати такий колір волосся, який надасть обличчю легкості, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Який колір фарби є омолоджуючим?

Теплі шоколадні відтінки утримують позиції серед всіх кольорів. Такий відтінок здатен гармонійно поєднуватися з тоном шкіри, створюючи природний ефект.

Карамельні, медові, кавові та шоколадні підтони додають обличчю світла, роблять погляд живішим та створюють враження доглянутого волосся.

Колористи кажуть, що теплі тони відбивають світло так, що воно ніби концентрується біля обличчя. Завдяки цьому пом’якшується лінія щелепи, візуально піднімаються вилиці й зменшуються тіні, які підкреслюють втому. Важливо лише підібрати правильний відтінок, оскільки занадто темний чи холодний може зробити риси гострішими.

Мокко-мус – тренд сезону

Глибокий, коричневий з теплим відлунням відтінок мокко-мус виглядає статусно та максимально природно.

Шоколадні відтінки – універсальна класика

Теплі шоколадні відтінки пасують практично всім. Світлій шкірі вони додають м’якості, а темнішій – підкреслюють золотисте сяйво. Кольори є доволі глибокі, тож створюють ефект густого й доглянутого волосся.

Як вибрати колір фарби?

Світла шкіра з холодним підтоном найкраще виглядає зі світлими теплими відтінками – молочний шоколад чи ніжний мокко. Золотистій шкірі пасують насичені карамельно-коричневі тони, які підкреслюють природне тепло.

Щоб теплий шоколадний тон добре розкрився, перед фарбуванням потрібно зменшити використання плойок, уникати агресивних відбілювачів та підживити волосся масками.

Для тих, хто крім кольору волосся хоче оновити ще й зачіску, радимо звернути на кілька варіантів для овального обличчя, пише Who What Wear. Овальне обличчя підходить для різноманітних зачісок, таких як лонг-боб, багатошаровість, чубчик, текстурний піксі та шеггі до плечей. Ці зачіски підкреслюють структуру обличчя, додають збалансованості та можуть мати сучасний та сміливий вигляд.

Які ще стрижки можна зробити?