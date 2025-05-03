Саме через це ваше волосся сухе та ламке: не припускайтесь цієї помилки

Здавалося б, миття волосся базова гігієнічна процедура, яку ми виконуємо автоматично. Проте саме на цьому етапі догляду багато хто припускається помилок, які з часом призводять до дуже негативних наслідків. Зокрема, вони можуть спровокувати випадіння волосся.

Правильне миття голови це не лише гігієна, а й перший крок до красивого, здорового волосся. Уникання типових помилок і дотримання базових правил дозволить вам мати завжди привабливу зачіску, пише 24 Канал.

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Поширені помилки під час миття волосся

Неправильний вибір шампуню

Багато хто орієнтується лише на привабливу упаковку або популярність бренду, ігноруючи свій тип шкіри голови. Це призводить до фатальних наслідків. Наприклад, використання шампуню для сухого волосся на жирній шкірі голови може тільки погіршити ситуацію.



Скільки разів треба мити волосся, аби воно було чистим / Фото Unsplash

Нанесення шампуню на сухе волосся

Шампунь погано розподіляється і піниться на сухому волоссі. А це може призвести до недостатнього очищення і великій втраті продукту.

Ігнорування двоетапного миття

Одне нанесення шампуню не завжди забезпечує повне очищення. Особливо це потрібно враховувати, якщо ви використовуєте стайлінгові засоби. Краще помити голову шампунем двічі.

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Чи можна наносити бальзам на всю довжину волосся / Фото Unsplash

Неправильне використання бальзаму чи маски

Нанесення бальзаму на корені може обтяжувати волосся і спричинити втрату об’єму. Засіб потрібно "розподіляти" лише по довжині.

Інтенсивне тертя рушником

Інтенсивне тертя призводить до ламкості, посічених кінців і сплутування. Краще акуратно промокнути волосся рушником.