Насправді миття волосся це багатоетапна процедура, яку потрібно виконувати поступово. Не варто панікувати, адже усіх цих правил дотримуватись доволі легко, пише 24 Канал.

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Які помилки у митті голови ви допускаєте щодня

Занадто гаряча або холодна вода

Ідеальна температура води – трохи тепла, орієнтовно 36 – 38 градусів. Таким чином ви легко очистите волосся, не пересушуючи шкіру і не пошкоджуючи кутикулу.



Якої температури має бути вода для миття волосся / Фото Pexels

Лайфхак! Наприкінці миття можна зробити легке прохолодне обполіскування для закриття лусочок волосся. Важливо, аби вода не була крижаною. Занадто низька температура також травмує волосину.

Нанесення шампуню прямо на волосся

Спершу злегка спіньте шампунь у руках, потім уже наносьте його на шкіру голови. Далі починайте змивати. Під час цього процесу, піна пройде по довжині волосся й очистить його делікатно, без пересушування.

Неправильний графік миття

Мити волосся слід за потребою, тобто, коли шкіра голови справді забруднюється або жирніє. Для когось це щодня, для когось – раз на 3 дні.

Зверніть увагу! Важливо не накопичувати надлишкове шкірне сало та забруднення, адже це може призвести подразнення та навіть погіршення стану волосся.

Грубе розтирання рушником

Мокре волосся особливо вразливе. Обережно промокніть його рушником, не скручуючи і не викручуючи. Це зменшить ризик ламкості та пошкодження кутикули.



Чому волосся може бути сухим та ламким / Фото Pexels

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Миття перед сном без повного висушування

Завжди сушіть волосся повністю перед сном. Потрібно розуміти, що волога створює сприятливе середовище для розвитку грибків, а механічне тертя об подушку шкодить структурі волосся.