На самом деле мытье волос это многоэтапная процедура, которую нужно выполнять постепенно. Не стоит паниковать, ведь придерживаться всех этих правил довольно легко, пишет 24 Канал.

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Какие ошибки в мытье головы вы допускаете ежедневно

Слишком горячая или холодная вода

Идеальная температура воды – немного теплая, ориентировочно 36 – 38 градусов. Таким образом вы легко очистите волосы, не пересушивая кожу и не повреждая кутикулу.



Какой температуры должна быть вода для мытья волос / Фото Pexels

Лайфхак! В конце мытья можно сделать легкое прохладное ополаскивание для закрытия чешуек волос. Важно, чтобы вода не была ледяной. Слишком низкая температура также травмирует волос.

Нанесение шампуня прямо на волосы

Сначала слегка вспеньте шампунь в руках, потом уже наносите его на кожу головы. Далее начинайте смывать. Во время этого процесса, пена пройдет по длине волос и очистит их деликатно, без пересушивания.

Неправильный график мытья

Мыть волосы следует по необходимости, то есть, когда кожа головы действительно загрязняется или жирнеет. Для кого-то это ежедневно, для кого-то – раз в 3 дня.

Обратите внимание! Важно не накапливать избыточное кожное сало и загрязнения, ведь это может привести к раздражению и даже ухудшению состояния волос.

Грубое растирание полотенцем

Мокрые волосы особенно уязвимы. Осторожно промокните их полотенцем, не скручивая и не выкручивая. Это уменьшит риск ломкости и повреждения кутикулы.



Почему волосы могут быть сухими и ломкими / Фото Pexels

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Мытье перед сном без полного высушивания

Всегда сушите волосы полностью перед сном. Нужно понимать, что влага создает благоприятную среду для развития грибков, а механическое трение о подушку вредит структуре волос.